Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу, передает корреспондент РИА Новости.

Прокурор запрашивал для него 15 лет — это максимальное наказание по статьям, которые ему инкриминировались. Банкира признали виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег.

Суд также удовлетворил требование взыскать с Бабарико пять тысяч «базовых величин» (57 тыс. долларов по текущему курсу белорусского рубля) и запретил ему занимать административно-хозяйственные должности в течение пяти лет.

Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Всего по делу проходят восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе кредитной организации под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

Согласно обвинению, зачитанному в суде, экс-банкир распределял роли внутри ОПГ и назначал суммы вознаграждения за незаконные действия. Бабарико — единственный, кто свою вину ни во время следствия, ни на суде не признал и отказался давать показания.

Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.

