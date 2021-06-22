Представитель гособвинения на судебном процессе по делу Белгазпромбанка попросил Верховный суд Белоруссии назначить бывшему председателю правления организации Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности», — отметил гособвинитель Сергей Гиргель.

Белорусские следователи нашли в Белгазпромбанке «черную» кассу «Черная» касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико.

Прокурор в ходе судебных прений заявил, что проведенное следствие позволяет прийти к выводу о виновности всех обвиняемых. Представитель гособвинения добавил, что вина фигурантов дела доказана показаниями свидетелей. Прокурор также попросил суд назначить бывшим руководителям Белгазпромбанка Дмитрию Кузьмичу и Сергею Шабану шесть с половиной лет лишения свободы каждому, а Сергею Добролету, Александру Ильясюку и Кириллу Бадею — по пять с половиной лет каждому с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Учитывая наличие хронического заболевания у обвиняемого Алексея Задойко, прокурор попросил суд назначить ему пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Обвинение просит суд приговорить руководителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.