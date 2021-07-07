Президент РФ Владимир Путин до 1 октября поручил обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам прямой линии на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного федеральным законом от 29 июня 2021 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и федеральный закон «Об исполнительном производстве», а также организовать информационно-­разъяснительную работу среди граждан о порядке реализации данного механизма. Срок — 1 октября 2021 года», — говорится в списке поручений.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Президент пояснил нормы нового закона о защите минимального дохода должников Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением пояснил нормы нового закона, согласно которому банки не имеют право взимать в качестве оплаты кредитов средства должника, если оставшиеся на счете суммы оказываются ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что накануне глава государства подписал соответствующий закон.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО