Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением пояснил нормы нового закона, согласно которому банки не имеют право взимать в качестве оплаты кредитов средства должника, если оставшиеся на счете суммы оказываются ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что накануне глава государства подписал соответствующий закон.

В среду на прямую линию обратилась мать-одиночка, попросившая «помочь с кредитами, которые люди берут от безысходности».

«Что касается кредитов. По инициативе «Единой России» был принят закон — я его вчера подписал, — согласно которому, если у человека остается сумма ниже этого предела, прожиточного минимума, не могут с него сниматься деньги, в том числе по кредитам», — пояснил Путин, выразив надежду, что этим «элементом защиты» воспользуются многие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Важная вещь: несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги в счет кредитов, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума», — подчеркнул он.

При этом президент обратил внимание, что в РФ действует достаточно большой пакет мер поддержки семей с детьми. «Хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания [им] школы тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо», — пояснил Путин. В частности, он напомнил о выплатах женщинам, вставшим на учет в женские консультации на ранних сроках беременности.

«Набор [мер] поддержки семей с детьми достаточно большой», — напомнил глава государства.

Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. С этой целью заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ; если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он).

