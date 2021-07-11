Приостановка действия лицензий у ООО «Международная страховая компания АйАйСи» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3128) на осуществление страхования — техническая мера, говорится в заявлении компании, поступившем в Банки.ру. В «АйАйСи» рассчитывают вернуться к обычной работе.

Приказ Банка России о приостановке действия лицензий вышел 8 июля. Как пояснил регулятор, данное решение принято в связи с неоднократным в течение одного года нарушением компанией требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», следует из сообщения.



«Руководство компании находится в диалоге с ЦБ и считает данную приостановку технической мерой, после которой компания сможет вернуться к обычной работе. Источником проблем, послуживших поводом для применения к компании надзорных мер со стороны Банка России, стали противоправные действия предыдущего генерального директора компании, контракт с которым не был продлен летом 2020 года. Им в том числе были заключены агентские договоры с так называемыми автоюристами, в результате чего от лица компании был заключен целый ряд «токсичных» договоров страхования автотранспортных средств, непрофильного для компании. По многим заключенным договорам в компанию не поступали вторые экземпляры полисов страхования», — говорится в заявлении страховщика.

Отмечается, что компания «АйАйСи» обратилась в правоохранительные органы, в 2020 году были возбуждены уголовные дела и прошли суды, которые компания выиграла. Проведенная регулятором проверка выявила у страховщика отсутствие полного комплекта необходимых документов, компании было указано на нарушение пунктов 2 и 5 положения ЦБ № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как уточняется в сообщении «АйАйСи», предписание с требованием об устранении выявленных недостатков поступило в компанию 9 июля одновременно с приказом о приостановке действия лицензий.



«Мы предоставили в Банк России всю необходимую информацию, сотрудники компании проделали большую работу, чтобы передать большой массив документации регулятору, — отмечается в поступившем в редакцию комментарии генерального директора «АйАйСи» Дмитрия Бирюкова. — Руководство компании представило пояснения и комментарии в Банк России в максимально короткие сроки. В настоящее время руководство компании находится в конструктивном диалоге с Банком России, мы видим позитивную реакцию на наши настойчивые старания преодолеть данную ситуацию. За все время работы в адрес компании поступило всего 14 жалоб со стороны страхователей в адрес Банка России (практически все — связанные с деятельностью мошенников — автоюристов), все они были оперативно нами устранены и урегулированы. От лица руководства компании, всех сотрудников, страхователей и учредителей компании я выражаю уверенность в том, что наша компания достойно выйдет из этого временного затруднения и восстановит свою обычную работу. Мы продолжим предоставлять страховую защиту нашим клиентам, многие из которых с нами уже пять, десять и более лет».



Екатерина САВЕЛЬЕВА

