Банк России приказом от 8 июля 2021 года приостановил действие лицензий ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3128) на осуществление страхования. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение одного года нарушением компанией требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», следует из сообщения.

«Решение вступает в силу со дня его принятия. Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также на внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства», — указывают в ЦБ.



В самом приказе уточняется, что приостанавливается действие лицензии «АйАйСи» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования. Установлен трехмесячный срок для устранения выявленных нарушений.

Ася ШАЛИМОВА

