Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ ожидает роста цен на основные продукты питания. Об этом он заявил в интервью изданию «Вечерняя Москва», передает ТАСС.

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — отметил он.

Председатель Союза потребителей России отнес к незаменимым продуктам крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб.

По словам Шелища, в настоящее время дорожают сезонные продукты, но вскоре ситуация изменится в пользу покупателя. Однако снижение цен на продукты будет краткосрочным, а год к году такие продукты все равно будут расти в цене.

Он также добавил, что решение проблемы с ростом цен заключается в увеличении предложения: в этом случае цены будут снижаться. «Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом», — подчеркнул эксперт.

ТАСС в другой заметке приводит прогнозы Минсельхоза, где ожидают роста цен на продукты в России в 2021 году в рамках инфляции.

«Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции», — сказал журналистам советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

По его словам, в настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. «Меры поддержки и регулирования, принятые правительством, уже позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится», — сказал он.

Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил Косован. Он также пояснил, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы — рис и гречневую крупу — в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики.



В этом году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых. Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность. Также увеличена закладка овощей, и последние две недели цены на эту категорию также заметно снижаются, добавил Косован.