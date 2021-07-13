Центробанк уточнит порядок формирования банками резервов. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора.

Как поясняется в сообщении Банка России, в частности, устанавливаются требования к классификации ссуд субъектам РФ и муниципальным образованиям в зависимости от уровня их долговой устойчивости, которая определяется в соответствии с Бюджетным кодексом. Ссуды субъектам РФ со средним уровнем долговой устойчивости классифицируются не выше чем в III категорию качества, субъектам с низким уровнем — не выше чем в V категорию. Ранее ссуды субъектам РФ и муниципальным образованиям оценивались на общих основаниях исходя из оценки финансового положения и качества обслуживания долга.

Кроме того, до пяти лет увеличивается инвестиционный период для кредитов на реализацию инвестиционных проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений в РФ при соблюдении определенных условий. В течение этого периода при отсутствии платежей по ссуде или их незначительном объеме резерв на возможные потери может не формироваться. Ранее этот срок составлял два года.

Документ содержит и другие изменения, в том числе касающиеся оценки реальности деятельности при предоставлении кредитов потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, микрокредитным компаниям и ломбардам при соответствии этих заемщиков определенным требованиям.



«Предлагаемые регулятором изменения в порядок формирования резервов позволят более точно настроить банкам оценки рисков, которые они принимают на себя при кредитовании», — поясняют в ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА