При выборе кредитов россияне чаще всего анализируют информацию всего из одного-двух источников. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра НАФИ.

Согласно исследованию, почти половина потенциальных заемщиков (48%) при выборе кредита рассматривают несколько предложений от разных финансовых организаций, прежде чем принять окончательное решение. Лишь 24% ориентируются на первоначально полученное предложение всего от одной организации и не ищут других вариантов, 12% рассматривают несколько вариантов предложений, но также только от одной кредитной организации. При этом чаще других предложения от нескольких финансовых организаций сравнивают респонденты, желающие оформить кредит на покупку недвижимости (63%) или автомобиля (61%).

Аналитики отмечают, что решающим фактором становятся консультации от сотрудников банка (31%), информация о продукте, найденная в Интернете (24%) и представленная в отделении банка (23%). В меньшей степени респонденты ориентируются на собственный опыт и рекомендации знакомых. Однако когда речь идет о рекомендациях, потенциальные заемщики больше доверяют друзьям и знакомым, не работающим в финансовой сфере.

Жители городов чаще сельских жителей склонны доверять информации, полученной от банковских консультантов (32% против 28% соответственно), или сведениям, найденным в открытых источниках (26% против 19%), а жители сел, в свою очередь, больше ориентируются на собственный опыт взаимодействия с кредитными организациями (19% против 15% среди городских жителей).

«Поиск информации о кредитах в Интернете чаще предпочитают мужчины, чем женщины (27% против 22%). Пожилые люди (от 60 лет) меньше других доверяют при выборе кредитов сведениям, полученным из Интернета (10% против 24% в среднем по России) или от банковских служащих (28% против 31% в среднем по стране), и больше — собственному опыту (19% против 16% соответственно)», — говорится в сообщении.

Опрос проводился в марте — апреле 2021 года среди заемщиков во всех округах РФ, оформивших кредитные продукты (кредит наличными, товарный кредит, ипотеку, автокредит, кредитную карту) в банке и продолжающих осуществлять выплаты по ним в настоящее время. Объем выборки составил 10 тыс. человек. Максимальная погрешность данных не превышает 1%.

Анна КОМАРОВА