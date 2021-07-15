Большинство (60,4%) граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, говорится в исследовании Аналитического центра университета «Синергия». У 16% на питание уходит почти весь заработок, у 14,8% — примерно треть, 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета.

Также 96,3% респондентов обратили внимание на рост продуктовых цен. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий. Согласно опросу, ослабление курса рубля (так ответили 36,1%), накрутка цен в торговых сетях (31%), ориентация производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высокие инфляционные ожидания населения (6,6%) — факторы, которые могли способствовать росту инфляции в России.

По мнению опрошенных, ответственность за рост цен в первую очередь несут спекулянты (32,8%) и торговые сети (26,3%). Остальные винят в этом ЦБ (15,5%), правительство (14,4%) и агропроизводителей (11%).

Большинство (77,1%) респондентов ожидают роста продуктовых цен в ближайшем месяце, 21,5% считают, что инфляция останется на текущем уровне, 1,4% верят в скорое снижение ценников в магазинах. Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% респондентов предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% — активнее бороться со спекулянтами. 20,2% участников опроса высказались за госрегулирование цен. В качестве других мер по снижению инфляции граждане упомянули ограничение монополий (19,2%), снижение налогов (6,1%) и корректировку процентной ставки (3,8%).

Эксперты рассказали, какие группы товаров подорожают из-за жары Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию некоторой продукции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Как сообщает РИА Новости, в интервью радио Sputnik эксперт перечислил три категории таких товаров.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО