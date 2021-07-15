Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию некоторой продукции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Как сообщает РИА Новости , в интервью радио Sputnik эксперт перечислил три категории таких товаров.

Первая категория — это продукция, на которую подскочил спрос.

«В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос и нарастить объемы производства довольно непросто», — сказал Федяков.

Ситуация может усугубиться, если на складах недостаточно запасов этих товаров, все это может спровоцировать их подорожание, считает эксперт.

Вторая группа — это продукты, требующие определенной температуры при перевозке и хранении.

«Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру», — объяснил эксперт.

По его словам, в условиях длительного, как сейчас, летнего зноя со своими задачами справляются не все холодильные установки, и целые партии продукции приходится попросту списывать.

«Растет себестоимость произведенной продукции, и, как следствие, приходится повышать цены», — отметил Федяков.

Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству, считает он.



«Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных. Это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и, как следствие, рост цен на эту продукцию», — сказал глава InfoLine в интервью радио Sputnik.

Как заявили главы Национального союза птицеводов и Национальной мясной ассоциации, во втором полугодии текущего года цены на курятину, свинину и говядину обещают быть стабильными, а могут даже и снизиться, пишут «Известия» . Это отметил и руководитель Центра экономико-аналитических исследований ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» Дмитрий Гордеев. По его словам, цены могут стабилизироваться и даже пойти вниз из-за избытка предложения птицы и свинины на рынке. Сейчас в стране наблюдается быстрое восстановление темпов прироста объемов производства мясной продукции. Как пояснила заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова, инфляционные ожидания на этот год выше, чем в прошлые годы, поэтому итоговый рост цен на наиболее востребованные продукты питания в 2021-м составит около 6%.

По мнению доцента кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерины Федюкович, в настоящее время видимых условий для снижения цен на различное мясо нет (цены на мясо и птицу зависят от цен на корма и различные премиксы). Сложно ожидать значительного повышения урожая в связи с текущей засухой во многих регионах, поэтому надеяться на ощутимое понижение цен на мясо и птицу не стоит. Возможно, произойдет сезонное осеннее снижение цен, но общий тренд на повышение стоимости продуктов, в том числе мяса и птицы, сохранится, так как ни один производитель в условиях роста цен на все не станет понижать цены на свою продукцию, пояснила Федюкович.



Ася ШАЛИМОВА, Зоя ВАСЮТЧЕНКО

