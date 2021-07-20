Индекс деловой активности российского малого и среднего бизнеса в июне составил 52,7 пункта, сохранившись в зоне роста, говорится в сообщении Промсвязьбанка. Ежемесячный индекс RSBI составляют банк, бизнес-объединение «Опора России» и агентство Magram Market Research.

Так, компонента «Продажи» снова вошла в зону спада. Рост выручки в ближайшие три месяца ожидают только 26% МСБ, это снижение на 10% по сравнению с прошлым месяцем, а сокращать ее планируют 25%. Рост выручки в июне отметили 18% опрошенных предпринимателей против 21% в предыдущем месяце, о сокращении сказало на 2% больше, чем в мае (38% бизнесменов).

Компонента «Кадры» осталась на высоких значениях, немного отступив от пиков на 1—2% как по фактическим показателям, так и по ожидаемым. В ближайшие три месяца 24% МСБ планируют увеличивать штат и 7% опрошенных планируют его сокращать.

Компонента «Инвестиции» немного снизилась с максимальных значений из-за ухудшения ожиданий, несмотря на рост фактических инвестиций. Увеличивали вложения в бизнес 29% предпринимателей, что на 9% больше, чем в мае, а сокращали 16% опрошенных МСБ, что в два раза больше, чем в прошлом месяце. В ближайшие три месяца будут инвестировать 21% респондентов, сокращать инвестиции в ближайшем будущем будут 11% опрошенных, что меньше на 6% по сравнению с маем.

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса вырос до исторического максимума Индекс деловой активности российского малого и среднего бизнеса вырос до 54,6 пункта, что является максимумом за все время наблюдений. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение «Опора России» и агентство Magram Market Research.

Компонента «Кредиты» в июне удерживает высокие позиции за счет тех предпринимателей, у которых уже есть кредит. Об этом сказали 16% респондентов, что на 2% больше, чем в прошлом месяце.

Деловая активность микробизнеса снова начала снижаться. Индекс в малом бизнесе чуть снизился с топовых значений, но остался выше 55 пунктов, а индекс среднего бизнеса вернулся к пикам. Торговля и производство показали рост деловой активности в июне: оба индекса выше 50 пунктов.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

