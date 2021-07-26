Чистая прибыль банковского сектора России за июнь составила 204 млрд рублей, а по итогам шести месяцев данный показатель достиг 1,2 трлн рублей. Такие данные обнародовал ЦБ в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2021 года» .

Текущий показатель прибыли банковского сектора почти вдвое превысил результат первого полугодия 2020 года, когда российские банки совокупно заработали 630 млн рублей. В то же время в июне нынешнего года зафиксировано незначительное снижение прибыли по сравнению с маем (216 млрд рублей), что в первую очередь объясняется отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления рубля. А среди основных причин позитивных результатов полугодия названы рост бизнеса и сокращение расходов на резервы.

«Положительное влияние оказал рост чистого процентного дохода (плюс 223 млрд рублей, или 13%), в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения. Также вырос чистый комиссионный доход (плюс 150 млрд рублей, или 27%) в результате роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг», — указано в обзоре.

С положительными результатами по прибыли июнь закрыли 237 банков (в мае — 234). В Банке России прогнозируют, что, если на ситуацию не повлияют непредвиденные события, прибыль российского банковского сектора по итогам года может превысить 2 трлн рублей.

Балансовый капитал сектора в июне вырос на 158 млрд рублей. Этот показатель оказался ниже полученной прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (27 млрд рублей), а также выплаты дивидендов отдельными банками (14 млрд рублей).

Одновременно в июне на 1 трлн рублей сократился объем ликвидных активов банков — до 15,3 трлн рублей. «Снижение связано с сокращением незаложенного рыночного обеспечения на величину ОФЗ, которые были переданы по операциям РЕПО с Федеральным казначейством <...>. Также банки снизили требования к Банку России, для того чтобы иметь возможность покрыть оттоки корпоративных и государственных средств и одновременно нарастить кредитование. Тем не менее объем ликвидных активов остается на достаточно комфортном уровне и на 31,4% покрывает совокупные средства клиентов в рублях», — говорится в материале Банка России.

Одной из ключевых тенденций июня стал активный рост розничного кредитования, прежде всего ипотеки. Благодаря льготной ипотеке под 6,5% годовых объем выдачи кредитов в этом сегменте достиг рекордного месячного значения — 184 млрд рублей. Число заемщиков резко выросло и из-за объявления об изменении условий программы льготного кредитования с 1 июля 2021 года. В целом портфель розничных кредитов банков в июне увеличился на 2,5% после 2,2% в марте — мае.

Прирост в корпоративном кредитовании, напротив, замедлился до среднего уровня 2019 года (0,4% после 1,1% в мае). Одновременно произошло снижение задолженности по валютным кредитам на 418 млрд рублей, или 3,5%, в основном из-за закрытия нескольких крупных сделок. В то же время рублевые кредиты выросли на 594 млрд рублей, или 1,6%, за счет кредитования застройщиков жилья, компаний нефтегазовой сферы, транспорта, энергетики, розничной торговли, металлургии.

При этом просроченная задолженность в корпоративном секторе выросла на 0,4% (11 млрд рублей), в основном из-за выхода на просрочку отдельных крупных заемщиков. В розничном портфеле в результате списания с баланса части безнадежной задолженности этот показатель снизился на 7 млрд рублей (0,7%).

На рынке ценных бумаг в июне российские банки в основном приобретали ОФЗ (110 млрд рублей), а в целом по сравнению с маем вложения в долговые ценные бумаги увеличились на 123 млрд рублей (плюс 0,7%). При этом общая эмиссионная активность Минфина России оставалась невысокой: всего на аукционах были размещены ОФЗ на сумму около 184 млрд рублей.

Объем средств юридических лиц на банковских счетах в июне сократился на 177 млрд рублей, или 0,5%, в основном за счет средств в иностранной валюте (преимущественно компаний нефтегазового и металлургического секторов). Объем средств населения в банках после заметного оттока в мае (минус 479 млрд рублей) вырос на 123 млрд рублей, или 0,4%, при этом сохранялась тенденция к росту объема текущих счетов (на 294 млрд рублей), в то время как срочные вклады продолжили сокращаться (минус 170 млрд рублей). В целом за полгода доля срочных вкладов в средствах населения снизилась с 64,6% до 61,7%.



По состоянию на 30 июня 2021 года в России работали 378 кредитных организаций, в том числе 341 банк.

Данил КЛЯХИН