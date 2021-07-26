Клиенты ВТБ смогут отслеживать баланс транспортной карты «Тройка», сообщается в релизе финорганизации. Пополнить ее можно будет в режиме онлайн.

Отмечается, что в «ВТБ Онлайн» можно будет добавить несколько транспортных карт, например членов семьи или близких, чтобы отслеживать и вовремя пополнять их баланс. Кроме того, пользователь сможет поменять название каждой карты на удобное для него лично. Для того чтобы добавить «Тройку» в приложение, клиенту нужно перейти в раздел «Мои сервисы» на главном экране и ввести номер карты. После этого пользователи смогут отслеживать ее баланс в режиме онлайн.

«После пополнения баланса клиенту необходимо не забыть записать деньги на транспортную карту в одном из терминалов, которые установлены на станциях Московского метрополитена. Банк планирует расширение функционала мобильного приложения «ВТБ Онлайн»: в нем появится возможность сразу записать деньги на карту через NFC-модуль (на платформе Android)», — говорится в сообщении.

Банк также предоставляет возможность приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка» в банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене. Услугой могут воспользоваться все пассажиры: для того чтобы ее получить, не обязательно быть клиентом ВТБ. Банк не берет комиссию за эту услугу.

Анна КОМАРОВА