Потребительская активность в России с 19 по 25 июля несколько снизилась, оставаясь на высоком уровне, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Согласно исследованию, номинальный рост потребительских трат в отчетную неделю в годовом выражении без корректировок составил 12,1%.

По мнению аналитиков, увеличился спрос на лекарства в июле (расходы выросли на 20% относительно аналогичного периода прошлого года против 11,4% в июне). При этом понедельные изменения указывают на постепенный спад спроса в данном сегменте, хотя и достаточно медленный (-0,8 п. п. по итогам прошедшей недели).

По мнению аналитиков, структура трат типична для сезона отпусков. Можно предположить, что примерно треть от допандемических трат туристов за пределами России теперь устойчиво превратилась во внутренние расходы. Траты на гостиницы в России растут на 42,1% относительно допандемических уровней, а расходы на отели за рубежом падают на 27%. Также на 35% относительно доковидных значений снизились расходы на авиабилеты.

Аналитики «СберИндекса» напоминают о сохранении высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы. Так, в апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно введено сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года.

Анна КОМАРОВА