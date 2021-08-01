В мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн» появился сервис автообмена валюты для клиентов с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм». С помощью него пользователи могут указать конкретный обменный курс, по которому они хотят купить или продать валюту — доллар, евро и ряд других. Когда курс на рынке достигнет необходимого для конвертации значения с учетом спреда банка, операция по обмену валюты будет выполнена автоматически. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.



«Теперь клиенты «ВТБ Онлайн» могут обменивать валюту автоматически — им не придется следить за курсом, чтобы выгодно обменять деньги. Одновременно можно создавать до десяти заявок на обмен от 1 тыс. до 100 тыс. долларов (сроком действия до 30 дней). При этом любую заявку можно легко и быстро отменить онлайн в приложении», — говорится в релизе.

Новый сервис позволит существенно повысить удобство совершения валютно-обменных операций и качество обслуживания пользователей в целом, отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, уточнив, что это — приоритетное направление развития банка. «Мы рассчитываем, что благодаря услуге автообмена клиенты увеличат число трансакций по обмену валют на 5%», — добавил он.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

