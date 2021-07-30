ВТБ подтвердил планы направить по итогам 2021 года «трехзначную сумму» на дивиденды, собирается разнести выплаты на два квартала — III и IV кварталы 2022 года, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.



«Мы действительно видим вызов в следующем году для менеджмента в части выплаты очень серьезной суммы, трехзначной, в миллиардах рублей размера дивидендов», — сказал Пьянов.

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250—270 млрд рублей. Таким образом, при планах направлять на дивиденды 50% прибыли банк по итогам 2021 года может выплатить 147,5 млрд рублей.

Пьянов отметил, что у банка есть три рычага, которые позволяют «безболезненно» для достаточности капитала выплатить дивиденды.

«Первое — это, к сожалению или к счастью, разнесение этой суммы на два квартала, то есть с учетом того, что общее собрание акционеров должно быть проведено до 30 июня по закону, мы понимаем, что опция разнесения на третий-четвертый кварталы выплаты дивидендов у нас действительно существует, и мы, скорее всего, ею воспользуемся», — отметил член правления ВТБ.

Вторая опция предусматривает возможное доразмещение банком существующих выпусков субординированных облигаций.

Также ВТБ планирует продолжить дискуссии с властями по привилегированным акциям и дивидендам по ним.

Пьянов подчеркнул, что пока рано говорить о числовом соотношении этих трех инструментов. «Мы точно воспользуемся опцией разнесения на два квартала выплаты дивидендов», — добавил он.

ВТБ ранее отмечал, что может выплатить дивиденды по итогам 2021 года двумя равными траншами — в III и IV кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.

На конец 2021 года ориентир по достаточности капитала группы ВТБ составляет 12%, отметил Пьянов.