По итогам последних четырех завершившихся кварталов 77,3% российских кредитных организаций обеспечили прибыльность деятельности. Это следует из рэнкингов банков на 1 июля 2021 года, составленных рейтинговым агентством «Эксперт РА».



Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами и рентабельности балансового капитала.

Медианная по всем участникам рынка рентабельность балансового капитала с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го выросла на 80 базисных пунктов и составила 5,81%. Медианная валовых активов, выросшая за этот же период на 13 б. п., зафиксирована на уровне 1,06%. «Существенному улучшению рентабельности относительно ретроспективных периодов способствовало уменьшение объемов начисления резервов по кредитным портфелям, а также умеренное восстановление экономической активности клиентов», — сказано в комментарии к рэнкингам.

В то же время медианный двенадцатимесячный темп прироста регулятивного капитала за последние полгода замедлился с 3,2% до 3%. Среди прочего на это повлияло сокращение объемов внешних вливаний в капитал банков со стороны собственников и увеличение нормы распределения прибыли завершившихся периодов в форме дивидендов.

Рэнкинги демонстрируют, что рентабельность балансового капитала российских кредитных учреждений без учета изменения резервов относительно стабильна и не имеет тенденции к повышению. Медианный показатель рентабельности российских банков по итогам и 2020 года и исследуемого периода оставался неизменным — 8,3%, что характеризует рост объемов прибыли в большей степени как экстенсивный.

«Наибольшую отдачу на капитал за последние четыре квартала демонстрируют расчетные небанковские кредитные организации, розничные банки, а также некоторые универсальные банки из топ-10 по величине активов. В числе убыточных кредитных организаций (22,7% участников рынка) можно наблюдать небольшие московские банки без определенной бизнес-модели и рыночной ниши, отдельных региональных игроков, испытавших значительное ухудшение качества концентрированных на локальных рынках активов, а также небанковские кредитные организации без устойчивых конкурентных позиций и поддержки со стороны материнских структур», — констатируется в комментарии рейтингового агентства.

На основании анализа собранных данных составители рэнкингов делают вывод о вероятном замедлении темпов генерации прибыли в банковском секторе во втором полугодии 2021 года. «Существенный потенциал обесценения несут крупные корпоративные кредиты, в первую очередь реструктурированные, объекты кредитного риска по которым подвержены влиянию макроэкономической нестабильности, а также новые выдачи потребительских кредитов населению в текущем году, которые не успели пройти достаточное вызревание и могут сгенерировать значимые объемы просроченной задолженности на фоне снижения реальных располагаемых доходов граждан и повышенной инфляции», — отмечают эксперты.

По их мнению, финансовый результат ограничит и рост вслед за ключевой ставкой стоимости фондирования. «Уже сейчас можно наблюдать некоторое снижение усредненной по всем кредитным организациям чистой процентной маржи (4,7% за период с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года против 4,8% за 2020 год). Компенсировать рост процентных расходов за счет увеличения базы рыночного процентного дохода большинству игроков не удается ввиду ограниченных возможностей по конвертации характерной для всего сектора избыточной ликвидности в работающие активы», — говорится в комментарии к рэнкингам.

В то же время рейтинговое агентство S&P Global Ratings сегодня опубликовало обзор, в котором улучшило прогноз по доходам российской банковской системы. По мнению аналитиков S&P, чистый доход банковского сектора РФ в 2021 году может оказаться на 30% выше, чем ожидалось ранее, и достичь примерно 2—2,2 трлн рублей.

Данил КЛЯХИН