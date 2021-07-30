Чистый доход банковского сектора РФ в 2021 году может быть на 30% выше, чем ожидалось ранее, и достигнет примерно 2—2,2 трлн рублей. Такой прогноз приводится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Возможное улучшение показателей банковской системы обусловлено ускоренной нормализацией монетарной политики в России в 2021 году на фоне более высоких темпов кредитования, поддерживаемых восстановлением российской экономики. Это соответствует нашему мнению о том, что негативное влияние пандемии на банковский сектор в России <…> будет небольшим», — поясняют аналитики.

Как напоминают в агентстве, за первую половину 2021 года российские банки отразили в отчетности чистую прибыль в размере около 1,2 трлн рублей, что в два раза выше показателя за тот же период 2020 года. На долю двух крупнейших российских банков, «Сбера» и ВТБ, в общей сложности приходится около половины кредитов банковской системы и более 60% средств домохозяйств, которые размещены на счетах банков. «Финансовые результаты этих банков, отраженные в отчетности по МСФО за первую половину 2021 года, поддерживают наши пересмотренные допущения. Совокупная чистая прибыль этих двух банков равняется около 800 млрд рублей, что, на наш взгляд, составляет около 60—65% чистой прибыли всего сектора», — отмечается в обзоре.

ЦБ: банковский сектор за первое полугодие получил 1,2 трлн рублей прибыли Чистая прибыль банковского сектора России за июнь составила 204 млрд рублей, а по итогам шести месяцев данный показатель достиг 1,2 трлн рублей. Такие данные обнародовал ЦБ в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2021 года».

Более высокие, чем предполагалось, финансовые показатели банковского сектора РФ аналитики объясняют главным образом следующими факторами:

улучшением динамики роста бизнеса, особенно в сегменте высокорентабельного розничного кредитования, о чем свидетельствует рост потребительского кредитования на 17% с июня 2020 года по июнь 2021-го (отчасти поддерживавшийся смягчением регулятивных требования до июля 2021 года);

позитивным влиянием устойчиво низких затрат на привлечение фондирования на чистую процентную маржу в 2021 году после их значительного снижения в течение 2020-го;

более высокими темпами изменения стоимости активов в сравнении со стоимостью фондирования, поскольку крупнейшие российские банки выдают кредиты корпоративным заемщикам в основном по плавающей ставке;

снижением давления на показатели прибыльности вследствие снижения стоимости риска.

«Мы ожидаем постепенной нормализации объема потерь по кредитам в 2021—2022 годах на фоне восстановления экономического роста. В соответствии с нашим базовым сценарием стоимость риска банковской системы снизится примерно с 2,1% в 2020 году до 1,5—1,7% в 2021 году и 1,25—1,5% в 2022 году (по МСФО)», — пишут эксперты.

При этом они не ожидают, что данный показатель снизится до уровня, отмечавшегося до пандемии, как минимум до 2023 года, поскольку банки продолжат создавать резервы на возможные потери по проблемным кредитам, выданным в период пандемии, особенно по кредитам корпоративным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса. Объем реструктурированных кредитов с марта 2020-го по июнь 2021-го достиг примерно 8 трлн рублей, или 12,6% совокупного кредитного портфеля банковской системы. В агентстве полагают, что некоторые из них могут обусловить трудности, связанные с восстановлением кредитного качества, и необходимость формирования дополнительных резервов.

Авторы материала констатируют, что восстановление внутреннего спроса после пандемии в первом полугодии 2021 года происходило быстрее, чем ожидалось. По прогнозам S&P, рост ВВП России составит 3,7% в 2021 году (ранее прогнозировались 3,3%). «На наш взгляд, более высокие темпы потребительского кредитования, дополнительные бюджетные расходы, объявленные в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре этого года, а также восстановление добычи нефти поддержат восстановление темпов роста экономики», — объясняют аналитики.

По их мнению, более высокая ключевая ставка также поддержит показатели маржи банков и может обусловить более высокую доходность активов, но при этом только умеренное повышение процентных расходов. Начиная с марта-2021 Банк России повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта до 6,5% в июле этого года, и в S&P ожидают, что ЦБ РФ, скорее всего, начнет понижать ее, когда темпы инфляции будут устойчиво снижаться.

Также отмечается, что банки РФ продолжают получать преимущества от существенного снижения стоимости фондирования. «В феврале 2021 года средняя процентная ставка по депозитам физических лиц достигла минимума на уровне 3,16%, в то время как реальные ставки находятся в отрицательных значениях с конца 2019 года и к июлю 2021 года составляли около минус 270 базисных пунктов. Возвращение процентных ставок по фондированию к положительному значению, вероятно, будет длительным и постепенным, поскольку мы ожидаем замедления спроса на розничные кредиты во втором полугодии 2021 года (и, как следствие, снижения спроса на источники фондирования) вследствие ужесточения регулирования потребительского кредитования и насыщения спроса на субсидируемую ипотеку», — говорится в материале.

Аналитики предупреждают, что, «несмотря на все позитивные изменения, если текущая волна пандемии и возможные более жесткие международные санкции приведут к замедлению темпов восстановления экономического роста в 2021 году, это окажет давление на показатели прибыльности банковского сектора».

Ася ШАЛИМОВА

