В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бойкова, занимавшего пост президента и председателя совета директоров рухнувшего в 2016 году Межтрастбанка. Фигурант обвиняется в хищении денежных средств граждан и кредитной организации, сообщается на сайте ведомства.

Как полагает следствие, в 2013—2016 годах президент Межтрастбанка Бойков в составе организованной группы вместе с сообщниками похитил более 2,5 млрд рублей, принадлежавших банку. Средства были перечислены под видом кредитов на счета подконтрольных им компаний.

Кроме того, в 2007—2014 годах Бойков похитил более 700 млн рублей личных сбережений граждан. «Хищения денежных средств происходили под предлогом их размещения на депозитных счетах названной финансово-кредитной организации», — указывают в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее, в 2019 году, трое сообщников Бойкова тем же судом уже были признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и осуждены.



Газета «Коммерсант» в прошлом году писала, что вкладчики Межтрастбанка заблокировали Бойкова, находившегося в розыске более двух лет, в его собственной квартире в Москве и передали в руки сотрудников полиции.

Вкладчики заблокировали в квартире и сдали полиции экс-президента Межтрастбанка Суть вменяемых в вину Игорю Бойкову и его сообщникам деяний сводится к выдаче заведомо невозвратных кредитов как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента Межтрастбанка.

Ася ШАЛИМОВА