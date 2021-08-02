Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг СДМ-Банка на уровне «A-.ru» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении НКР, средние рыночные позиции сочетаются у банка с высокой диверсификацией бизнеса. «Стратегия развития банка не предполагает существенных изменений структуры бизнеса в среднесрочной перспективе, при этом планируется умеренный рост активов в 2021 году — в пределах 7%», — пишут эксперты. Они напоминают, что кредитный портфель СДМ-Банка формирует около 20% активов.

Вместе с этим СДМ-Банк сохраняет умеренные показатели рентабельности: по итогам 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, показатель ROE (по МСФО) составлял 8,8% (7,5% годом ранее). НКР отмечает волатильность финансового результата в отдельные периоды, обусловленную высокой долей торгового портфеля ценных бумаг и связанной с этим переоценкой. Аналитики отмечают, что влияние переоценки на финансовый результат носит краткосрочный характер (как правило, в пределах одного квартала). Одновременно с этим уровень чистой процентной маржи (3,8% за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года) позволяет рассчитывать на сохранение средней рентабельности капитала в пределах 8—10% на среднесрочном горизонте.

«Основу фондирования банка формируют средства физических лиц, на них стабильно приходится более 50% пассивов. Изменений в структуре фондирования в среднесрочной перспективе не ожидается. Как и годом ранее, отмечается достаточно высокая доля крупных вкладчиков — физических лиц с остатками на счетах свыше 1,4 млн рублей, которые стабильно формируют порядка 30% пассивов», — говорится в сообщении.

Банк продолжает поддерживать существенный запас капитала, хотя он несколько снизился по сравнению с 2020 годом, указывают в НКР. Так, на 1 июня 2021 года норматив Н1.0 составил 14,0%, Н1.1 и Н1.2 — по 13,2% (годом ранее — 16,1% и 13,8% соответственно). «На запас капитала по-прежнему влияет переоценка торгового портфеля ценных бумаг через прочий совокупный доход. Кроме того, за последние 12 месяцев банк нарастил масштабы бизнеса, в том числе за счет увеличения кредитного портфеля юридических лиц», — поясняют аналитики.

Анна КОМАРОВА