Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции крупнейшей в России по объемам добычи нефтегазовой компании «Роснефть», потенциал роста оценивается в 33,5%. Как отмечают аналитики, главный фактор роста нефтяного гиганта — стратегический проект «Восток Ойл», добыча на котором начнется не позже 2025 года и после 2030-го может достигнуть 2,3 млн баррелей в сутки. Ценные бумаги компании рекомендуется покупать с целевой ценой 735,4 рубля.

«Роснефть» — крупнейшая в России и вторая в мире по объемам добычи (около 6%) нефтегазовая компания. Активы расположены в 23 странах, а ключевыми регионами являются Россия, Европа и Азия.



Как отмечается в исследовании, в I квартале 2021 года «Роснефть» существенно улучшила финансовые результаты по сравнению с прошлым годом: скорректированная EBITDA взлетела на 44% до 445 млрд рублей, а выручка снизилась всего на 1,2% до 1737 млрд рублей. Чистая прибыль акционеров не пострадала от курсовых разниц, как в прошлом году, что позволило ей выйти в положительную область и достигнуть 149 млрд рублей. Аналитики подчеркивают, что при этом крупнейший в стране нефтяник предлагает инвесторам довольно высокие дивиденды: «Текущая дивидендная политика предполагает выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. Прогнозная доходность по итогам 2021 года составляет 8,5%, что меньше, чем в среднем по сектору, но привлекательно для растущей компании».

Эксперты указывают, что в среднесрочной перспективе важнейшим фактором инвестиционной привлекательности эмитента остается проект по добыче нефти на базе Пайяхского кластера «Восток Ойл». Начать добычу на месторождении планируется уже в 2024—2025 годах, и по прогнозам, к 2030 году ее объем составит 2—2,3 млн баррелей в сутки. «В реализации проекта сейчас мало сомнений. Глава «Роснефти» Игорь Сечин анонсировал Владимиру Путину, что строительство «Восток Ойла» позволит добавить к росту ВВП РФ 2% в год, а также увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Иначе говоря, «Восток Ойл» стал стратегическим для России проектом», — говорится в аналитической записке.

При этом компания намерена продавать доли в проекте вплоть до 50%, чтобы потратить вырученные средства на финансирование капитальных расходов. Так, «Роснефть» уже продала 10% нефтетрейдеру Trafigura и 5% консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime. Причем первая сделка прошла по оценке 70 млрд евро при текущей капитализации нефтяника около 66,4 млрд евро. Как считают аналитики, новые сделки могут быть позитивно восприняты инвесторами.

Среди потенциальных рисков эксперты выделяют возможное существенное падение нефтяных цен, но называют такой сценарий маловероятным. «Относительно низкий спрос на нефть может привести к продлению ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+ на неопределенный срок. Это может стать угрозой для реализации проекта «Восток Ойл», но вряд ли Москва согласится на такую сделку, учитывая значимость проекта», — констатируют аналитики. Кроме того, в исследовании подчеркивается, что на ключевом для «Роснефти» рынке нефти с момента разработки вакцины непрерывно царит позитив, и цены продолжают консолидироваться выше доковидных уровней.

Таким образом, заключают эксперты, в ближайшие годы финансовые результаты «Роснефти» преимущественно будут зависеть от цен на нефть и ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+. Ускорение результатов стоит ждать, когда на проекте «Восток Ойл» стартует добыча.