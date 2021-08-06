Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увязать программу содействия занятости молодежи с численностью и профессиональным составом специалистов, выходящих на рынок труда после окончания высших и среднеспециальных учебных заведений. Поручение, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля, глава государства подписал по итогам прошедшего в июле заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«При разработке и реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи <…> обратить особое внимание на необходимость ее взаимоувязки с численностью и профессиональным составом специалистов, выходящих на рынок труда после окончания образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального образования», — сказано в документе.

Этот документ издан в дополнение к президентскому поручению Пр-1096 п.2-а от 26 июня 2021 года, которым Путин дал указание обеспечить разработку и реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодежи, предусмотрев в ней меры, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Особое внимание в программе, к созданию которой приступил Минтруд, планируется уделить содействию занятости граждан РФ в возрасте до 24 лет.

Ответственными за реализацию обоих поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Срок исполнения — до 1 октября 2021 года.