Минтруд готовит отдельную программу содействия молодежной занятости, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Она будет учитывать перспективы развития секторов российской экономики и трудовые предпочтения молодежи.

Инициатива связана с тем, что молодежь на рынке труда нужна, но для начинающих карьеру предлагают не совсем те вакансии, которые их устраивают. Например, по данным рекрутингового сервиса HeadНunter, 14% молодых соискателей хотели бы работать в банковском секторе. Однако такие вакансии составляют только 4% от общего количества мест, куда готовы принять молодежь.

Кроме того, людей в возрасте 20–24 лет в России меньше 6,9 млн человек, что связано с низкой рождаемостью 1990-х годов. Молодежь не перекрывает даже выходящее на пенсию поколение 65–69-летних, которых в стране насчитывается 8,3 млн человек.

По мнению директора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, ситуация на рынке труда для молодежи неоднородная. Он отмечает, что возможности для тех, кто только начинает карьеру, ограничены. Работу, по его словам, легче всего найти выпускникам сильных вузов, в то время как учащиеся средних университетов не могут трудоустроиться на престижные должности. Директор по персоналу ИК «Велес Капитал» Марина Миронова считает, что главная проблема всех выпускников заключается в их амбициях: молодые специалисты хотят высокую зарплату и интересные задачи. При этом, по ее словам, в среднем молодежь тратит на поиск работы не более полутора месяцев, выбирая из нескольких вариантов.

Ранее о том, что молодежная занятость должна стать приоритетом правительства, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России».