Объем выданных ипотечных кредитов в июле 2021 года сократился по сравнению с июнем на 21% — до 436,7 млрд рублей. Такая предварительная оценка приведена в мониторинге аналитической компании Frank RG.

В компании напомнили, что с 1 июля правительство изменило условия льготной ипотеки, сократив максимальные лимиты по вновь выдаваемым кредитам на новостройки с 6—12 млн до 3 млн рублей и повысив максимальный уровень ставки на 0,5 процентного пункта — до 7%. «Спрос на программу льготной ипотеки резко снизился. По нашим оценкам, число принятых заявок и объем выданных кредитов по льготной программе упали в три с лишним раза. Все это привело к общему снижению объемов ипотечного кредитования в июле», — отмечает руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова.

В аналитическом центре «ДОМ.РФ» объем выданных в июле жителям России ипотечных кредитов оценили в сопоставимую сумму – 430 млрд рублей (более 151 тыс. кредитов). И указали, что этот показатель примерно такой же, как в июле 2020 года. В «ДОМ.РФ» говорят, что в условиях повышения ставок по рыночным ипотечным продуктам поддержку ипотечному рынку оказывают льготные программы с госучастием.

«Государство реализует целый спектр программ по поддержке ипотечного рынка, оператором большинства из них является «ДОМ.РФ»: «Льготная ипотека» на новостройки, «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», выплата в 450 тысяч рублей многодетным ипотечным заемщикам. Только за семь месяцев этого года с помощью данных мер решили жилищный вопрос или снизили нагрузку по ипотечному кредиту свыше 350 тысяч российских семей. При этом в фокусе внимания государства – семьи с детьми: специально для них с июля этого года по поручению президента расширены условия «Семейной ипотеки» – теперь льготная ипотечная ставка до 6% доступна и семьям с одним ребенком, что окажет долгосрочное позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране», – отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

В январе – июле 2021 года в России, по предварительным данным центра, выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, что превышает результаты за аналогичный период прошлого года на 35% в количественном выражении и на 62% в денежном.

В целом по итогам 2021 года аналитики «ДОМ.РФ» прогнозируют результаты рынка ипотеки, которые будут сопоставимы с показателями 2020 года: 1,7–1,8 млн ипотечных кредитов на сумму 4,6–4,8 трлн рублей.