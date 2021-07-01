Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.

Купить жилье в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

«Для граждан с детьми с 2018 года действует еще более выгодная программа — «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Теперь взять такой кредит смогут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года», — указано в сообщении.

Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей.



Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, и по его итогам дал соответствующее поручение правительству, напоминают в Кабмине.

Ася ШАЛИМОВА