Федеральная налоговая служба России собрала по итогам первого полугодия 2021 года 29 млрд рублей за счет администрирования сверхдоходов по повышенной ставке НДФЛ 15%, заявил руководитель ведомства Даниил Егоров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Уже собрано 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей», — сообщил глава ФНС. Он напомнил, что эти деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.



По словам Егорова, поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за шесть месяцев выросли на 2,9 трлн рублей, или более чем на 29%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета нефтегазовых доходов рост составил 27%, без учета инфляции — 14%.



Всего за полгода в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн рублей. Глава ФНС подчеркнул, что поступления выросли и в сравнении с 2019 годом — на 1,7 трлн рублей, или 15%. «Если говорить об оценке того, как мы планируем закончить год с поступлениями, то здесь следующая картина. Мы, конечно, исходим из консервативного подхода, но то, что мы уже наблюдаем сегодня, — мы рассчитываем на поступление 25,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году, на 4,5 трлн рублей. И, соответственно, если у нас не будут изменены экономические показатели, то мы примерно выйдем на такие цифры», — сказал руководитель Налоговой службы.

Что касается уже реализованных проектов ФНС России, Егоров напомнил, что несколько месяцев назад был принят закон о том, чтобы выдавать имущественные и инвестиционные налоговые вычеты в автоматическом режиме: «У нас уже более 9 тысяч вычетов гражданам предоставлено. Мы будем наращивать, естественно, линейку подключенных банков. Таким образом, люди без дополнительных каких-то перипетий со сбором и предоставлением документов смогут эти вычеты получать. Но все это вместе вкладывается в общую программу, которую мы представили и Министерству финансов, и правительству. Мы считаем, что все вычеты, которые фигурируют в Налоговом кодексе, нашим гражданам должны быть [предоставлены] в автоматическом режиме. И мы разработали программу, согласно которой люди смогут так же и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме».

Также в 2021 году ФНС России завершила реформу контрольно-кассовой техники. С 2017 года бизнес поэтапно переходил на онлайн-кассы, что в результате обеспечило рознице полную прозрачность. Киргизия, Узбекистан и Саудовская Аравия также планируют использовать технологии Налоговой службы в своих странах.