В России участились попытки обмана граждан, интересующихся вложениями в фондовую биржу, или инвесторов-новичков, рассказали «Известиям» на Московской бирже. Тенденцию подтвердили в брокерских компаниях.

В первом полугодии 2021 года количество обращений клиентов с жалобами на мошенников выросло на 20–30% по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса компании «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, активность злоумышленников нарастает на фоне притока частных инвесторов на фондовый рынок, наблюдаемого с весны 2020 года. С появлением на бирже большого числа новичков преступники стремятся сыграть на их неопытности и незнании, пояснил он.

«Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — рассказал он.

В БКС отметили, что не фиксируют роста жалоб клиентов на злоумышленников. По словам начальника управления противодействия мошенничеству компании Владимира Кухаренко, такие случаи были более актуальны в 2018 году. Сейчас почти никто уже не «ведется» на предложения фальшивых брокеров, обещающих повышенную доходность в иностранных компаниях, уверен он. При этом эксперт считает, что этот сегмент граждан со свободными деньгами всегда привлекателен для мошенников.

На Московской бирже, где открыты брокерские счета более чем у 13 млн россиян, рассказали, что в 2021 году фиксируют рост недобросовестных практик введения граждан в заблуждение, а также спекуляций на теме ­­инвестиций в ценные бумаги. Так, в соцсетях и на других платформах появляется реклама якобы крупных брокерских компаний и банков, но с отличающимися ссылками и контактными данными, рассказал начальник управления по развитию сегмента розничных клиентов Мосбиржи Валерий Скотников. Изображая профучастников рынка, мошенники продают продукты, включая образовательные курсы сомнительного качества. Количество таких кейсов существенно увеличилось, притом что ранее подобной тенденции вовсе не наблюдалось, пояснил эксперт.

«Также отмечается шквал обращений в Мосбиржу от начинающих инвесторов. Большинство жалуются, что заплатили, по сути, за бесплатную информацию на различного рода курсах, зачастую некачественных, от нескольких тысяч рублей и выше. Некоторые озвучивали цены в 30–40 тысяч рублей», — рассказал Сотников.