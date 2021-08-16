Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению Банка России признал банкротом московский Интерпромбанк, основным владельцем которого одно время был основатель нефтеперерабатывающей группы «Новый поток» Дмитрий Мазуров, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

«Признать должника банкротом, и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела. Подробности пока не приводятся.

Центробанк с 16 апреля отозвал у Интерпромбанка лицензию на осуществление банковских операций. Отзывая лицензию у Интерпромбанка, регулятор указывал, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершала сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Как пояснялось, основную часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды. «Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Интерпромбанк провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала», — отмечал ЦБ.

Также сообщалось, что на протяжении 2020 года наблюдалось сокращение ликвидных активов банка до критического уровня в условиях роста объема судебных исков к банку, в том числе от кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. Имели место отток клиентских средств и ухудшение показателя текущей ликвидности. Совокупность рисков и их нарастание привели к неэффективности деятельности Интерпромбанка.

«Дыра» в капитале Интерпромбанка была оценена в 4,7 млрд рублей.

