Министерство финансов России предложило запретить аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранцев либо входящим в одну группу с иностранной или международной компанией, проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий, пишет РБК , уточняя, что соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об аудиторской деятельности». Законопроект опубликован на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Стратегическими организациями признаются хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, а также организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Так, аудит их отчетности, начиная с отчетности за 2023 год, смогут проводить только организации, которые не находятся под контролем иностранного гражданина или юрлица, лица без гражданства, международной компании, не входят в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом, международной компанией. У директора аудиторской организации также должно быть только одно гражданство — российское.

Выбранные аудиторы не смогут привлечь на помощь иностранных аудиторов, а также компании, которые не отвечают упомянутым выше требованиям.

При закупке аудиторских услуг стратегические организации будут обязаны уведомить участников о своем статусе, а при заключении договора аудиторские организации будут обязаны получить предварительное письменное согласие от заказчика на персональный состав аудиторской группы, а также перечень иных привлекаемых к этой работе лиц. Кроме того, потребуется получение согласия и на «копирование и передачу, в том числе по каналам связи», документов, их копий, полученных или составленных при оказании аудиторских услуг, а также данных, содержащихся в таких документах и их копиях.

Как указал аудитор из фирмы, ассоциированной с одной из международных аудиторских сетей, разъяснение Минфина не до конца устранило правовую неопределенность. В пояснении министерства говорилось, что в случае, когда аудиторская организация является членом международной сети аудиторских организаций, соответствие этой аудиторской организации критериям, установленным правительством, «определяется с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети». Формулировка «с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети» «не совсем однозначна», более уместной была бы отсылка к специфике «корпоративного управления», заявил собеседник. Использованная же Минфином формулировка, по его мнению, создает риск того, что какие-то особенности внутрисетевых коммуникаций, не связанные с корпоративным контролем, могут быть истолкованы как соответствие критериям постановления.