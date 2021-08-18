Профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеров, дилеров и управляющие компании — могут обязать отвечать на запросы о клиентах во время антикоррупционных проверок, пишет РБК . Пункт об открытии доступа проверяющих органов к информации о ценных бумагах в портфелях конкретных лиц содержится в новом национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и ЦБ до 10 октября 2022 года подготовить поправки в законодательство, которые закрепят новую обязанность брокеров и УК. Работу с запросами проверяющих органов о потенциальных коррупционерах также хотят закрепить за бюро кредитных историй (БКИ).

Сейчас сведения об инвествложениях гражданина могут быть предоставлены судам, ЦБ, органам предварительного следствия с согласия их руководителей, а также МВД. Раскрытие данных об активах клиентов брокеров или управляющих компаний достаточно сильно ограничено, отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Бюро кредитных историй также обязано обеспечивать защиту информации, которая содержится в кредитных отчетах по каждому клиенту. По запросу БКИ может делиться сведениями с ЦБ, судебными приставами, нотариусами, судами, финансовыми управляющими при банкротстве, банками и органами предварительного следствия, которые завели уголовное дело.

Ответы брокеров или управляющих компаний на запросы во время антикоррупционных проверок могут выявить тех, кто по каким-то причинам не задекларировал акции или другие инвестиционные инструменты, пояснил Федюкин. Он считает, что передача данных об инвестпортфелях будет полезна для усиления контроля над теми, кто не обязан подавать декларации, но может быть причастен к коррупции. Информация о вложениях человека в те или иные активы может быть очень ценной при антикоррупционных проверках, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, данные о клиентах полезны с точки зрения сумм, движения средств, набора финансовых инструментов. Иккерт также считает полезными данные из БКИ. «Очистка» средств с помощью кредита используется давно, отметил он.

Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции Президент России Владимир Путин в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы поручил Генпрокуратуре и ЦБ РФ до ноября подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам президента Национальной финансовой ассоциации Василия Заблоцкого, организация готова взаимодействовать с регуляторами и прорабатывать вопросы, касающиеся участников рынка ценных бумаг. Там не раскрыли, как часто участникам рынка приходится передавать сведения о портфелях клиентов по запросам. Как отметил источник издания в брокерской компании, приходит много запросов о клиентах-физлицах от ЦБ, но в компании не знают, это в рамках антикоррупционных мер или еще каких-либо мер. На профучастников, не являющихся кредитными организациями, распространят условия раскрытия информации, аналогичные тем, которые сейчас действуют только для банков, отметил заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. По его словам, запрос информации будет касаться только активов чиновников и связанных с ними лиц, подавляющее число операций инвесторов поправки не затронут».