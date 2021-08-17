Президент России Владимир Путин в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы поручил Генпрокуратуре и ЦБ РФ до ноября подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Генпрокуратуре РФ с участием Банка России подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции», — приводит содержание документа ТАСС.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 ноября 2021 года.

Кроме того, правительству РФ с участием Банка России поручено проработать до 15 ноября вопрос о целесообразности наделения руководителей органов субъектов РФ по профилактике коррупционных правонарушений правом направлять запросы в кредитные организации, налоговые и другие органы, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.



Также президент РФ поручил Минфину и ЦБ рассмотреть вопрос об обязанности бюро кредитных историй и лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, предоставлять имеющуюся у них информацию по запросам в ходе антикоррупционных проверок.