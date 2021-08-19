Злоумышленники стали звонить россиянам от имени ПФР с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую «задолженность» по специальному счету, пишут «Известия» . Так, жительнице Москвы позвонили мошенники и предупредили о снижении пенсии. Чтобы этого не допустить, москвичке посоветовали связаться с ФССП и даже поделились с ней номером телефона «службы», а там сообщили о необходимости погасить некую задолженность. Она перевела 75 тыс. рублей на подставной расчетный счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, сообщил источник в силовых структурах.

Как заявили в ЦБ, это одна из многих схем, применяемых телефонными мошенниками, сейчас они чаще маскируются под представителей государственных органов. По данным регулятора, треть жертв социальной инженерии составляют люди старше 60 лет. Способ обмана известен участникам рынка.

В Kaspersky Who Calls подтвердили, что фиксировали жалобы на звонки от вероятных мошенников, которые пытались реализовать схемы, так или иначе связанные с темой пенсий. Люди старшего возраста рискуют потерять значительные сбережения и в следующий раз могут не поверить уже настоящим представителям официальных служб. Также нельзя не учитывать психологический ущерб и возможные проблемы со здоровьем вследствие такого обмана, отметили в компании.

Обратившимся в госучреждения россиянам стали звонить спамеры Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.



По данным ПФР, абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения. Однако их размер может быть сокращен — при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат, сообщил доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов. Также если ранее человек имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности. Выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф, добавил Имамов.

Пенсия по старости включена в состав доходов, на которые обращается взыскание по исполнительным документам, по большей части размер взыскания не может превышать 50% от доходов, подтвердил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. При этом обычно пенсионеру заранее направляется уведомление о грядущем списании.