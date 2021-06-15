В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, обработав свыше 4 тыс. обращений, поступивших более чем из 130 российских городов за три недели работы платформы по сбору сигналов о мошенничестве «Мошеловка».

Так, о действиях аферистов от имени банка шла речь в 40,8% обращений. Кроме того, часто мошенники действуют под прикрытием представителя торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или брокера (6,2%). Гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей жертвы (1,9%), небанковскую кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%). Встречаются фальшивые представители риелторских агентств, телефонных операторов, туристических фирм.

Наиболее распространены у мошенников попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также популярны схемы, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%). В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев — выведать одноразовый пароль из СМС или CVV/CVC-код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит — в 2,7%, просьбы дать денег в долг — в 1%. Часто встречаются также попытки мошенников выведать информацию относительно банковских счетов или подтвердить перевод средств.

Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон. Этот способ указан более чем в половине (54,4%) полученных «Мошеловкой» обращений. За неделю удалось собрать более 2 тыс. телефонных номеров, которые, как предполагается, используются мошенниками. Данная база номеров поможет в составлении «черного списка» контактов, поясняют в ОНФ.

В России появилась платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка» Одна из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.

Жалобы на мошеннические сайты составляют 10,2% случаев, на попытки обмана через сообщения в соцсетях или мессенджерах — 7,1%, подозрительные рекламные объявления представлены в 5,4% случаев, письма на e-mail — в 3,3%, мошенники на сайтах объявлений или знакомств — в 2,7%. Крайне редки попытки обмана при непосредственном физическом контакте (2,3%) и рассылки по СМС (1,3%).

Почти треть обращений в «Мошеловку» (31,7%) поступили из Москвы, 9,2% — из Санкт-Петербурга. В первую десятку по числу обращений вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.

«Сейчас мы обсуждаем с партнерами из органов власти форматы, в которых они готовы принимать от нас материал, и в будущем планируем запустить на платформе регулярную публикацию дайджестов со статистикой и описанием новых схем, легенд и сценариев мошенничества. Мы продумываем создание публичного списка организаций и совершенствование инструкций самопомощи, работаем над цифровыми решениями, чтобы человеку было проще обратиться за помощью и получить ее», — рассказала о дальнейшем развитии «Мошеловки» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.