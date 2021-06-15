В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, обработав свыше 4 тыс. обращений, поступивших более чем из 130 российских городов за три недели работы платформы по сбору сигналов о мошенничестве «Мошеловка».
Так, о действиях аферистов от имени банка шла речь в 40,8% обращений. Кроме того, часто мошенники действуют под прикрытием представителя торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или брокера (6,2%). Гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей жертвы (1,9%), небанковскую кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%). Встречаются фальшивые представители риелторских агентств, телефонных операторов, туристических фирм.
Наиболее распространены у мошенников попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также популярны схемы, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%). В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев — выведать одноразовый пароль из СМС или CVV/CVC-код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит — в 2,7%, просьбы дать денег в долг — в 1%. Часто встречаются также попытки мошенников выведать информацию относительно банковских счетов или подтвердить перевод средств.
Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон. Этот способ указан более чем в половине (54,4%) полученных «Мошеловкой» обращений. За неделю удалось собрать более 2 тыс. телефонных номеров, которые, как предполагается, используются мошенниками. Данная база номеров поможет в составлении «черного списка» контактов, поясняют в ОНФ.
Одна из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.
Жалобы на мошеннические сайты составляют 10,2% случаев, на попытки обмана через сообщения в соцсетях или мессенджерах — 7,1%, подозрительные рекламные объявления представлены в 5,4% случаев, письма на e-mail — в 3,3%, мошенники на сайтах объявлений или знакомств — в 2,7%. Крайне редки попытки обмана при непосредственном физическом контакте (2,3%) и рассылки по СМС (1,3%).
Почти треть обращений в «Мошеловку» (31,7%) поступили из Москвы, 9,2% — из Санкт-Петербурга. В первую десятку по числу обращений вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.
«Сейчас мы обсуждаем с партнерами из органов власти форматы, в которых они готовы принимать от нас материал, и в будущем планируем запустить на платформе регулярную публикацию дайджестов со статистикой и описанием новых схем, легенд и сценариев мошенничества. Мы продумываем создание публичного списка организаций и совершенствование инструкций самопомощи, работаем над цифровыми решениями, чтобы человеку было проще обратиться за помощью и получить ее», — рассказала о дальнейшем развитии «Мошеловки» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.Создатели «Мошеловки» также напомнили, как вести себя при подозрениях на применение таких распространенных схем мошенничества, как звонок из «службы безопасности» банка или звонок из «полиции/прокуратуры», и как не попасть в ловушку недобросовестных интернет-магазинов.