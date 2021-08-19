Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Национальному Клиринговому Центру, который является ключевой операционной дочерней компанией группы «Московская биржа» и ведет деятельность в статусе небанковской кредитной организации, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», прогноз по рейтингам — «стабильный». Об этом сообщается в релизе агентства.

Как напоминают аналитики, НКЦ — центральный клиринговый контрагент для операций Мосбиржи на валютном рынке, рынках ценных бумаг, денежном рынке, рынках деривативов и некоторых сырьевых товаров. Компания играет роль посредника между участниками рынка и выступает как контрагент по каждой сделке, в конечном итоге отвечая за выполнение обязательств перед участниками биржевых торгов в случае неисполнения обязательств участниками рынка.

Долгосрочные РДЭ организации обусловлены рейтингом устойчивости «bbb», но также подкрепляются потенциальной суверенной поддержкой, о чем свидетельствует уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BBB», соответствующий суверенному рейтингу. «Fitch считает в высокой степени вероятным предоставление государственной поддержки НКЦ, что отражает его важную роль в обеспечении функционирования финансовых рынков в стране и уникальную инфраструктуру компании», — отмечают эксперты.

«Подтверждение рейтинга устойчивости отражает исключительно сильную кредитоспособность НКЦ в контексте российского рынка исходя из его самостоятельной устойчивости. Компания имеет высокую устойчивость к потенциальным убыткам за счет хорошего риск-менеджмента и контроля рисков, в основном краткосрочного характера сделок и хорошей финансовой устойчивости, которая также подкрепляется дополнительным запасом прочности и лимитированием максимального размера убытков (убытки сверх установленного лимита должны разделяться с другими участниками рынка). Рейтинг устойчивости также отражает сильную ликвидность и хорошую прибыльность НКЦ», — пишет Fitch.

Агентство полагает, что самостоятельная устойчивость НКЦ коррелирует с операционной средой в России и кредитоспособностью государства, поскольку компания в значительной мере подвержена влиянию российской экономики и кредитоспособность участников рынка может быть уязвима к экономическому стрессу. В то же время эти риски в приемлемой степени сглаживаются системой НКЦ по управлению рисками.

В числе прочего отмечается, что НКЦ успешно справился с ростом операционных сложностей и рисков по контрагентам в начале 2020 года, вызванным вспышкой пандемии и последовавшей высокой волатильностью на рынке. Непрерывность работы компании была сохранена, при этом основная часть сотрудников (около 80% штата) работала удаленно, поддерживалась доступность IT-систем без серьезных сбоев в их работе или операционных убытков.



«В ответ на увеличение рисков по контрагентам были повышены требования по залоговому обеспечению и проводился усиленный мониторинг контрагентов. В то же время повысившаяся рыночная волатильность и увеличение объемов торгов поддерживали прибыльность НКЦ, что свидетельствует о контрцикличном характере бизнес-модели компании», — указано в релизе.