Временная администрация Интерпромбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 16 апреля 2021 года, по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«Временная администрация в ходе обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников банка признаков действий, направленных на вывод ликвидных активов посредством заключения банком договора уступки права требования по кредитным договорам с юридическим лицом, не обладающим способностью исполнить свои обязательства в установленный по договору уступки прав срок», — отмечается в сообщении.

Банк России направил информацию о финансовых операциях, осуществленных должностными лицами Интерпромбанка, в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Отзывая лицензию у Интерпромбанка, регулятор указывал, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершала сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Как пояснялось, основную часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды. Ранее регулятор опубликовал информацию, согласно которой «дыра» в балансе Интерпромбанка на дату отзыва его лицензии составила 4,7 млрд рублей. Также сообщалось о подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве Интерпромбанка.