МС Банк Рус совместно с официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России — компанией «ММС Рус» предлагают владельцам Mitsubishi кредит с остаточным платежом «Плати легко!» на три года по ставке 3%. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Программа «Плати легко!» дает возможность значительно снизить ежемесячные платежи по кредиту по сравнению с классическими программами кредитования, что в свою очередь делает покупку автомобиля гораздо доступнее», — отмечается в релизе.

В конце срока кредита у клиента есть возможность:

Продлить срок действия кредитного договора на срок до двух лет и выплатить остаток задолженности в размере остаточного платежа равными ежемесячными платежами. Сдать действующий автомобиль по программе трейд-ин в любом официальном дилерском центре Mitsubishi и внести вырученные средства в счет первоначального взноса на покупку нового автомобиля Mitsubishi в кредит.

Для приобретения нового Mitsubishi нужно подать заявку на кредит онлайн и после получения положительного решения приехать в салон за новым автомобилем. Онлайн-заявку на кредит можно подать на сайте официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России, в разделе «Кредит Онлайн».