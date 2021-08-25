В России предложили снизить ипотечную ставку примерно на 1 п. п. для граждан, покупающих энергоэффективное жилье классом не ниже В («высокий»), и ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки классом ниже В, а также в обязательном порядке информировать покупателей о классе энергетической эффективности жилья, пишут «Известия» . С такими предложениями в Минстрой обратился ОНФ.

Сегодня застройщики руководствуются принципом: если покупатель не заостряет внимания на классе энергоэффективности, то зачем принимать дополнительные меры по ее повышению, особенно если речь идет о жилье класса «стандарт», а не «комфорт» и «бизнес», отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. Класс энергетической эффективности здания показывает, насколько рационально расходуются ресурсы при обслуживании объекта, много ли он использует тепла и электричества — чем выше класс энергоэффективности, тем жилье комфортней, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Дома класса А+ («высочайший») потребляют на 60% меньше энергии, чем класса D («нормальный»), а здания класса G («очень низкий») — на 50% больше, чем дома класса D, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

ОНФ считает, что государству необходимо внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители стали заинтересованы выбирать энергоэффективные проекты. По словам члена межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности Марии Степановой, сегодня реальный класс энергоэффективности новых домов никак не контролируется. Застройщики указывают его в проектной документации, но после завершения работ никто это не проверяет. Если будет реализовано предложение ОНФ, застройщикам придется строить дома высокого класса энергоэффективности и информировать потребителя с помощью специальной маркировки, полагает эксперт.

Как отметил Алексеенко, люди сталкиваются с понятием энергоэффективности уже после того, как въехали в новостройку: окна пропускают холод или батареи настолько топят, что нужно каждый час открывать форточку, в итоге все это приводит к избыточным коммунальным платежам. Разница в стоимости строительства обычного и энергоэффективного дома зависит от используемых решений, отметил Колочинский. Например, можно устанавливать энергосберегающие лампочки и датчики движения, которые стоят недорого, возводить индивидуальные тепловые пункты, регулирующие подачу в зависимости от погодных условий. В целом строительство таких домов обходится дороже на 5–7%, полагает он.

Колочинский считает, что девелоперам все же придется уделять повышенное внимание энергоэффективности зданий, так как возможный запрет на ипотеку в проектах с низкими показателями может остановить продажи квартир в таких домах.