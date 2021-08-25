Минэкономразвития раскритиковало требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о суверенном Рунете, пишет «Коммерсант» . В министерстве считают, что новые правила грозят затягиванием сроков обновления сетей связи в целом, что приведет к ухудшению качества их работы и снижению отказоустойчивости.

В соответствии с документом, разработанным и опубликованным для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru 31 мая Минцифры, операторы должны обеспечить доступ к электроэнергии и каналу ТСПУ Роскомнадзора. Также они отвечают за сохранность этого оборудования и обеспечивают беспрепятственный доступ сотрудников Роскомнадзора к нему. В случае если оператор расширяет пропускную способность своих сетей и, соответственно, ему потребуется модернизация ТСПУ, на это необходимо получить согласие Роскомнадзора, служба примет решение о необходимости обновления оборудования в течение десяти дней.

В Минэкономразвития считают, что такое регулирование способно затянуть сроки модернизации сети, а значит, привести к ухудшению качества услуги интернет-доступа и ее отказоустойчивости. Ранее подобные опасения высказывали сами операторы связи. В министерстве настаивают, что Роскомнадзор должен обосновать отказ от модернизации ТСПУ. В Минцифры сообщили, что замечания МЭР будут дополнительно проработаны.

Устанавливать ТСПУ операторов обязывает закон о суверенном Интернете, вступивший в силу 1 ноября 2019 года. В соответствии с ним ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), операторам предоставляет Роскомнадзор. Их установка и обслуживание должны осуществляться за счет бюджета. В соответствии с принятыми в феврале 2020 года НПА операторы могут требовать у государства модернизации оборудования для исполнения закона, если окажется, что оно замедляет скорость и снижает качество услуг.

По мнению независимого эксперта, автора Telegram-канала «Эшер II» Филиппа Кулина, без модернизации ТСПУ операторы не смогут расширить емкость своих сетей в случае увеличения объема потребления услуг, а также подключить крупных корпоративных абонентов. Президент ассоциации кабельных операторов «Макател» Алексей Амелькин отметил, что объем потребления интернет-трафика все время растет, а значит, и сами сети, как и фильтрующие их трафик ТСПУ, надо обновлять постоянно. «Кроме того, нет никакой гарантии, что после расширения сети ТСПУ заработает с вновь установленным оборудованием, операторы связи довольно часто сталкиваются с проблемой его несовместимости», — добавил он.

В Роскомнадзоре пояснили, что, планируя мероприятия по реконструкции (или ликвидации) узла связи, оператор за 90 дней до начала работ информирует ГРЧЦ, а модернизация ТСПУ производится под конкретные изменения, которые запланировал оператор, и «бывают ситуации, когда такие изменения не требуют модернизации ТСПУ». Таким образом, решение об отсутствии необходимости модернизации ТСПУ никаким образом не повлияет на сроки проведения работ оператора на узле связи, качество связи или отказоустойчивость сети, заверили в ведомстве.