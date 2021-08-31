Последние расчеты специалистов показали, что новые социальные выплаты дадут стимул экономической активности, при этом дополнительный рост ВВП составит до 0,25 процентного пункта, хотя эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами, пишут «Известия» . По мнению экспертов, за счет новых выплат произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах, также это простимулирует временное увеличение спроса.

По мнению главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгения Винокурова, августовские стимулирующие выплаты могут добавить около 0,2 п. п. к росту ВВП в этом году. «Считаю, что все влияние будет ограничено 2021 годом. Скорее всего, большая часть выплат будет потрачена на потребление в течение сентября. Это может оказать временное влияние на инфляцию, однако оно, скорее всего, будет небольшим — в диапазоне 0,1—0,2 процентного пункта», — отметил он, добавив, что так как выплаты носят разовый характер, они не повлияют на долгосрочную тенденцию экономического роста и их воздействие на инвестиционную активность будет сильно ограниченным.

Российское правительство выделило в конце лета 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, по 10 тыс. рублей получат пенсионеры, а военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов — по 15 тыс. рублей.

АКРА оценило влияние новых соцвыплат на рост доходов населения, инфляцию и ВВП Новые социальные выплаты в РФ, о которых было объявлено в августе, обусловят прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения, несколько ухудшат показатели сбалансированности федерального бюджета, приведут к незначительному увеличению инфляции, но также дадут краткосрочный стимул для экономической активности, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450—500 млрд рублей, из них более 90% придутся на выплаты пенсионерам. Примечательно, что данная оценка совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств.

«Если бы экономика сейчас была перегрета и работала с полной загрузкой мощностей, меры поддержки спроса приводили бы с большой вероятностью преимущественно к росту цен без какого-либо реального эффекта. Циклическое восстановление в России стремительно подходит к концу, но некоторое пространство для стимула еще просматривается: безработица могла бы снизиться еще на 0,5—1 процентный пункт, спрос не до конца восстановился на рынках некоторых услуг и так далее», — сказал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Поэтому, допускает Куликов, в текущих условиях новые фискальные меры должны краткосрочно ускорить восстановление с умеренным эффектом на цены. По сравнению с гипотетической альтернативой, в которой те же 450—500 млрд рублей собраны посредством налогов, но по итогам года остались на бюджетных счетах, ВВП 2021 года может быть выше на 0—0,25 п.п.