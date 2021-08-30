Новые социальные выплаты в РФ, о которых было объявлено в августе, обусловят прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения, несколько ухудшат показатели сбалансированности федерального бюджета, приведут к незначительному увеличению инфляции, но также дадут краткосрочный стимул для экономической активности, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

В АКРА напоминают, что в середине августа текущего года правительство выделило более 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Позже в этом месяце президентом РФ были анонсированы новые разовые социальные выплаты государства: по 10 тыс. рублей пенсионерам, включая работающих и военных, а также по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.

Расходы, необходимые для реализации этих мер, АКРА суммарно оценивает в 450—500 млрд рублей (из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам), уточняя, что это совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств.

В материале АКРА рассматриваются основные экономические последствия указанных мер.

Так, по оценкам аналитиков, ожидается прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8—0,9% (на 0,6—0,9% в реальном выражении), а если учитывать в расчетах только получателей выплат, то прирост составит более 5%. «В результате произойдет краткосрочное снижение неравенства по доходам, поскольку получателями выплат в основном являются менее обеспеченные слои населения», — рассуждают эксперты.

Также ожидается «ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 процентного пункта ВВП по сравнению со сценарием без выплат. Ухудшение это не будет критичным в связи с получением значительных дополнительных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. По сравнению с ожидаемыми доходами 2021 года, отраженными в декабрьской версии бюджета, фактические доходы по итогам года могут быть на 3,5—4 п. п. ВВП выше (при сохранении текущих тенденций). Это следствие достаточно консервативных макроэкономических предпосылок, выбранных при планировании: даже с учетом новых выплат федеральный бюджет, скорее всего, останется профицитным в 2021 году».

Кроме того, в связи с выплатами прогнозируется незначительное увеличение инфляции. «Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведет к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением, — поясняют в АКРА. — Подчеркнем, что с учетом не до конца восстановившегося рынка услуг и не полностью занятых мощностей в обработке влияние на цены, вероятно, будет заметно меньше, чем в нормальных экономических условиях. По оценкам АКРА, данный эффект ограничен сверху величиной в 0,2 п. п.».

Аналитики считают, что «сам по себе дополнительный рост цен в таком размере не может привести к сколько-нибудь заметному ужесточению Банком России своей процентной политики».

При этом социальные выплаты дадут краткосрочный стимул для экономической активности. «Учитывая современные оценки мультипликаторов государственных расходов (минус 0,8—0,6 на годовом горизонте для социальной политики) и опираясь на наблюдение, что в мире они принимают наибольшие значения во время рецессий, АКРА полагает, что новые социальные выплаты приведут к дополнительному (по сравнению со сценарием без выплат) росту ВВП на 0—0,25 п. п., но эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами», — отмечается в обзоре.



Там указано, что без учета действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить (и по большей части потратило) на антикризисные цели порядка 5 трлн рублей, или около 4,7% ВВП 2020 года. Анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%, при этом Россия по-прежнему останется в середине спектра развивающихся стран по объему антикризисных бюджетных стимулов во время пандемии. Как уточняется, разброс по странам с точки зрения объемов накопленного бюджетного стимула во многом объясняется различным уровнем снижения деловой активности во время пандемии и еще более неравномерным ее восстановлением.