На поддержку малообеспеченных семей с детьми в возрасте от трех до семи лет дополнительно выделят свыше 21 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании правительства во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин (часть стенограммы выложена на сайте Кабмина).

«Сегодня в повестке заседания правительства — вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — сообщил глава правительства, уточнив, что это дополнительные средства к 254 млрд рублей, которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ.

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги», — сказал Мишустин.