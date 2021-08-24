Единовременная выплата на военных в размере 15 тыс. рублей будет распространена на сотрудников МВД и курсантов военных училищ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия», сообщается на ее сайте.

Глава государства напомнил, что недавно было принято решение о единовременной выплате военнослужащим. «Она должна составлять 15 тысяч рублей. Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, независимо от количества звезд на погонах. Предлагаю также распространить эту выплату на сотрудников МВД и курсантов военных училищ», — сказал он.



Также президент предложил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов — на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022—2023 годах.