Дополнительные доходы бюджета в этом году могут составить порядка 1,6—1,7 трлн рублей. Такую оценку дал в эфире телеканала «Россия-24» министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя выделение по предложению президента Владимира Путина средств на выплаты пенсионерам и военным, передает РБК .

На единовременные выплаты пенсионерам, военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые предложил сделать президент, придется потратить из бюджета 500 млрд рублей, сказал Силуанов. По его словам, средства на эти выплаты возьмут из бюджета текущего года, поскольку он пополняется более высокими темпами, чем ожидалось ранее.



«Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей», — заявил министр.

«Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в плюс-минус 1,6—1,7 триллиона рублей», — уточнил Силуанов.

