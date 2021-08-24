Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию» и указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Соответствующая информация размещена на сайте Госдумы.

В соответствии с подписанными указами российские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата состоится в сентябре 2021 года, подавать заявление о ней не нужно.

«Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — подчеркивается в указах.

Отмечается, что из суммы выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся.