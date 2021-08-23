Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 млрд рублей, средства буду выделены из допдоходов бюджета, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Как цитирует его пресс-служба «Единой России», экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан.

Макаров отметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах — тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса. «Президент говорил об инфляции. Инфляция — это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», — подчеркнул депутат.

Вторая категория получателей выплат — военнослужащие. По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на выплаты потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — сообщил депутат.

Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.