Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тыс. рублей.

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия».



Он подчеркнул, что считает необходимым уделять особое внимание категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства, — людям пожилого возраста и пенсионерам, и напомнил, что для них предусмотрена программа индексаций. «Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча [рублей] на повышение инфляцией подъедается», — констатировал президент.

По его словам, реальная инфляция для пожилых граждан РФ оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. «Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая», — отметил Путин, пояснив, что они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса. «А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%», — заметил глава государства.

Президент добавил, что вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тыс. рублей можно будет после того, как инфляция вернется в заданные параметры. «На мой взгляд, эта выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам — Минобороны, МВД, МЧС», — подытожил он.