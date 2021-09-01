Клиенты ВТБ могут получить повышенную доходность по вкладам «История успеха» и «Новое время» в рамках акции «Время — деньги», позволяющей дополнительно увеличить ставку по депозитам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальная доходность с учетом капитализации процентов и подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте» по долгосрочному вкладу «История успеха» составит 8%, по краткосрочному вкладу «Новое время» — 7,5%.

В ВТБ уточнили, что для участия в акции «Время — деньги» клиенту необходимо разместить во вкладе новые для банка средства. Предложение распространяется на депозиты, открытые с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. При этом вклад «Новое время» не должен быть закрыт досрочно до 31 января, а «История успеха» — до 31 марта 2022-го. Вознаграждение в рамках акции в виде дополнительного 1% годовых для краткосрочного вклада и 0,5% — долгосрочного будет перечислено участнику на счет в феврале и в апреле 2022 года соответственно.

Увеличить доходность вкладов еще на 1 процентный пункт можно за счет подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте». Это позволит увеличить доход по депозиту до 8% годовых для «Истории успеха» и 7,5% годовых для «Нового времени».

При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах — в «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания — минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, при обслуживании в отделении — 30 тыс. Депозит открывается на срок 181 день.

По депозиту «История успеха» стартовая сумма составляет 30 тыс. рублей, он открывается на 18 месяцев.

Операции по пополнению и частичному снятию средств с обоих вкладов не предусмотрены. Выплата процентов по вкладам осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастерсчет в зависимости от выбора клиента.