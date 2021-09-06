Желающим переехать в Сибирь и заняться развитием региона может быть предоставлен ряд льгот, в частности «сибирская ипотека». Об этом в интервью РБК рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по «сибирской ипотеке» благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», — сказал министр.

По его словам, подобные меры способны создать «так называемый эффект агломераций», когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования. Шойгу полагает, что с повышением уровня комфорта жизни на такие территории приедет еще большее количество людей.

«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность», — подчеркнул он.

Министр обороны считает, что новые города в Сибири необходимо строить параллельно с созданием научно-промышленных центров.

«Сегодня речь идет о создании в Центральной и Восточной Сибири промышленных и экономических центров, которые будут профилированы в зависимости от имеющихся в этих районах энергетических, транспортных и ресурсных мощностей с одновременным благоустройством существующих населенных пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей», — сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что бояться создания новых городов не нужно. «Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска... <...> Посмотрите, космодром Восточный. Скоро уже пилотируемые полеты пойдут, а город Циолковский по сути еще не начат», — напомнил он.



Ранее Шойгу уже предлагал создать в Сибири от трех до пяти крупных научно-промышленных и экономических центров с населением минимум 300—500 тыс. человек.