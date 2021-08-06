В Сибири есть смысл построить три — пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Об этом заявил на встрече с научной общественностью в Новосибирске министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на сайте военного ведомства.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300—500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.



«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — добавил министр обороны.

При этом Сергей Шойгу сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — констатировал Шойгу.

Как отмечает «Коммерсант» , он выразил сожаление о том, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — заключил министр.

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь, напоминает РБК . Например, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. Владимир Путин в июне 2021 года на прямой линии говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.